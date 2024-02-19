السنغال.. مرشحون لانتخابات الرئاسة يطلبون إجراءها قبل أبريل

ابوظبي - سيف اليزيد - طالب خمسة عشر مرشحا لخوض الانتخابات الرئاسية في السنغال، بإجراء الاقتراع في موعد أقصاه 2 أبريل المقبل.

ولا يزال السنغاليون، الذين كان مقررا أن يدلوا بأصواتهم الأحد المقبل، يجهلون موعد التوجه إلى صناديق الاقتراع بعد أن أصدر الرئيس ماكي سال قرارا بتأجيل الانتخابات وأبطله المجلس الدستوري.

وجاء، في بيان وقعه 15 مرشحا للرئاسة اليوم الاثنين، أنه "يجب تحديد الموعد الجديد للتصويت وكذلك موعد تسليم المهام بين الرئيس وخليفته، قبل 2 أبريل على أبعد تقدير". وأكد اثنان ممن وقعوا على النص صحته.

وشدد المرشحون على أنه لا يمكن المساس بالقائمة النهائية للمرشحين العشرين التي أصدرها المجلس الدستوري في يناير الماضي.

وأكد الرئيس السنغالي ماكي سال، الجمعة، أنه يعتزم تنفيذ قرار المجلس الدستوري و"سيجري من دون تأخير المشاورات الضرورية لتنظيم الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت ممكن".

وأوضح المرشحون أنه "منذ قرار المجلس الدستوري، لم تتخذ السلطات أي إجراء لتنفيذه".

والوثيقة، التي وقعها مرشحو الرئاسة، ومن بينهم رئيس بلدية دكار السابق خليفة سال والمعارض باسيرو ديوماي دياخار فاي، لا تتضمن مرشّح المعسكر الرئاسي رئيس الوزراء أمادو با ولا رئيسي الوزراء السابقين والمعارضين إدريسا سيك ومحمد بن عبدالله ديون.