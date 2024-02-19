جماعة الحوثي تعلن مسؤوليتها عن استهداف سفينتين أمريكيتين في خليج عدن

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن العميد يحيى سريع قاسم المتحدث الرسمي للقوات اليمنية "جماعة الحوثي" عن تنفيذ عمليتين عسكريتين نوعيتين اليوم الاثنين، استهدفت من خلالهما سفينتين أمريكيتينِ في خليج عدن، الأولى "سي تشامبيون Sea champion" والأخرى "نافيس فورتونا Navis Fortuna ".

وقال المتحدث الرسمي للقوات اليمنية "جماعة الحوثي": انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني الذي يتعرض حتى هذه اللحظة للعدوان والحصار في قطاع غزةَ وضمنَ الرد على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا، نفذتِ القواتُ البحريةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ -وبعونِ اللهِ تعالى- عمليتينِ عسكريتينِ نوعيتينِ استهدفتْ من خلالِهما سفينتينِ أمريكيتينِ في خليجِ عدن، الأولى "سي تشامبيون Sea champion" والأخرى "نافيس فورتونا Navis Fortuna " وقد كانتْ عمليةُ الاستهدافِ بعددٍ من الصواريخِ البحريةِ المناسبة، وكانتِ الإصاباتُ دقيقةً ومباشرةً بفضلِ اللهِ.

وأضاف البيان: ليبلغَ إجماليُّ عملياتِ القواتِ المسلحةِ خلالَ الأربعِ والعشرين ساعةً الماضيةَ أربعَ عمليات، الأولى استهدفت سفينةً بريطانيةً وقد أسفرتِ العمليةُ عن إغراقِها بشكلٍ كاملٍ بفضل الله، والعمليةُ الثانيةُ استهدفتِ الطائرةَ الأمريكيةَ"MQ9" في أجواءِ محافظةِ الحديدة، فيما العمليتينِ الأخيرتينِ استهدفتا سفينتين أمريكيتين.

وأكد متحدث الحوثي، أن القوات اليمنية تؤكد حقَّها الكاملَ في اتخاذِ المزيدِ من الإجراءاتِ العسكرية في البحرين الأحمر والعربي دفاعاً عن شعبِنا وبلدِنا وأمتِنا وتأكيداً على الموقفِ المساندِ للشعبِ الفلسطينيِّ المظلومِ، وأن عملياتِها في البحرينِ الأحمرِ والعربيِّ ستكونُ متصاعدةً ولن تتوقفَ حتى يتوقفَ العدوانُ ويُرفعَ الحصارُ عن الشعب الفلسطيني في قطاعِ غزة.