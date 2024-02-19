بولندا: الاتحاد الأوروبي لم يحرز تقدما بمسألة توريد الذخيرة إلى أوكرانيا

ياسر رشاد - القاهرة - قال وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي، اليوم الاثنين، إنه يشعر بخيبة أمل من اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، لأنه فشل في إحراز تقدم في توريد الذخيرة إلى أوكرانيا.

وحسب سبوتنيك، قال سيكورسكي للصحفيين بعد اجتماع المجلس: "تمت مناقشة قضية أوكرانيا، وتحدث وزير الخارجية الأوكراني عن بعد داعيا إلى توريد الذخيرة إلى أوكرانيا في أقرب وقت ممكن، ويؤسفني أن أقول إنه لا يوجد أي تقدم في هذه القضية، حيث توجد دول تحظر إطلاق خط تمويل خاص للدفاع الأوكراني في صندوق السلام الأوروبي، ولا توجد مصادر أخرى لتمويل إمدادات الذخيرة".

وأضاف سيكورسكي: "الوضع في أوكرانيا بدأ يصبح دراماتيكيا، إذ أني دعوت إلى اتخاذ قرار وفقا لدعوة الوزير الأوكراني، ولست راضيا بنتائج هذه الدعوة".

وكانت روسيا قد أرسلت في وقت سابق مذكرة إلى دول الناتو بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.