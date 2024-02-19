الأمم المتحدة تطالب بفتح ممرات إنسانية لوصول المساعدات الغذائية إلى قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

طالب مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية “أوتشا”بفتح ممرات إنسانية آمنة في غزة، لتقديم المزيد من المساعدات الغذائية، مشيرةً إلى أنها بحاجة لمزيد من الشاحنات والوقود داخل غزة لضمان استمرار وصول الغذاء.

وأكد مكتب الأمم المتحدة أن المفاوضات مستمرة، لإجلاء المرضى المتبقين من مستشفى ناصر في خان يونس في غزة، إثر قصف العدوان الإسرائيلي المستمر.

وأفاد، أن استمرار قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة يزيد من المخاوف المتعلقة بالصحة العامة، مضيفاً أن الوضع حرجٌ في مستشفى الأمل في خان يونس، بعد حصار دام أربعة أسابيع حيث نفذ الغذاء واحتياطيات الوقود.

من جانبه، أوضح صندوق الأمم المتحدة للسكان أن جميع سكان غزة يعانون من الجوع، وبين أن المنظمات الأمنية تبذل قصارى جهدها، لتوفير المساعدات الغذائية في جميع أنحاء القطاع، على الرغم من التحديات الكبيرة التي تواجه الاستجابة الإنسانية، بما في ذلك القصف المستمر من قبل الاحتلال.

وبين أنه تم الوصول إلى 1,5 مليون شخص خلال الأسبوع الماضي، حيث ذهبت ثلث الإمدادات الغذائية إلى محافظة رفح، والربع إلى خان يونس، و 28% إلى دير البلح، و14% إلى الشمال.