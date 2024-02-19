مقتل 6 جنود فلبينيين في اشتباكات مع «داعش»

ابوظبي - سيف اليزيد - مانيلا (وكالات)

قتل 6 جنود في جنوب الفلبين على ما أفاد ناطق باسم الجيش، أمس، فيما تطارد القوى الأمنية، إرهابيين ينتمون إلى تنظيم «داعش» الإرهابي، يشتبه في أنهم فجروا كنيسة كاثوليكية في ديسمبر الماضي.

ووقعت الاشتباكات أمس الأول، في الأدغال قرب بلدة موناي على جزيرة مينداناو على ما أفاد الناطق باسم الجيش الفلبيني.

وأوضح «هذا يندرج ضمن عملية ضد تنظيم «داعش»، للأسف سجلت سقوط ضحايا في صفوفنا»، مضيفا إصابة أربعة جنود فلبينيين، في حين ترك الإرهابيون لدى انسحابهم جثة أحد رفاقهم.

وقال الجيش إن عشرة عناصر آخرين من تنظيم «داعش» قتلوا الشهر الماضي بينهم قيادي بارز. وتشهد الاضطرابات المستمرة منذ عقود في جنوب الفلبين هجمات على حافلات وكنائس كاثوليكية وأسواق.