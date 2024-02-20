طقس متقلب حتى الأربعاء حيث يتحول الى مستقر مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان في نشرة الطقس المسائية ان يسيطر طقس متقلب على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم الأربعاء حيث يتحول الى مستقر مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة حيث من المتوقع ان تتخطى معدلاتها الموسمية نهاية الأسبوع. وحذرت من سلوك الطرقات الجبلية فوق ال ١٧٠٠ متر.

ولفتت الى ان معدل درجات الحرارة لشهر شباط في بيروت بين ١١ و١٩ درجة، طرابلس بين ٩ و ١٨ درجة وفي زحلة بين ٣ و ١٣درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: غائم جزئياً الى غائم احيانا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، تتساقط أمطار خفيفة متفرقة خاصة في المناطق الجنوبية يتخللها انفراجات واسعة خلال النهار كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٧٠٠ متر وما فوق.

الأربعاء: غائم جزئياً مع ضباب محلي على المرتفعات واحتمال تساقط امطار خفيفة محلية صباحا ،يستقر الطقس تدريجياً ويتحول الى قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة. نحذر من تكون الجليد على الطرقات الجبلية التي تعلو عن ١٧٠٠ متر وما فوق خلال الليل وساعات الصباح الاولى.

الخميس: قليل الغيوم اجمالاً مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة التي تعود الى معدلاتها الموسمية .نحذر من تكون الجليد على الطرقات الجبلية التي تعلو عن ١٨٠٠ متر وما فوق خلال الليل وساعات الصباح الاولى.

الجمعة: قليل الغيوم يتحول خلال النهار الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة واستمرار الارتفاع بدرجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها الموسمية خاصة جنوب البلاد و في الداخل.