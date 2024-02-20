المجموعة العربية بالأمم المتحدة تؤيد مشروع القرار الذي قدمته الجزائر لمجلس الأمن بشأن غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - hglkh’r_,hs

أيدت المجموعة العربية بالأمم المتحدة مشروع القرار الذي قدمته الجزائر لمجلس الأمن الدولي لوقف فوري لإطلاق النار بقطاع غزة.

وجاء في بيان أصدرته المجموعة العربية:” نؤيد بقوة مشروع القرار الذي قدمته الجزائر ونحث بقوة جميع أعضاء مجلس الأمن على التصويت لصالحه”.

وأكدت المجموعة، أن مشروع القرار ينسجم مع أولويات المجموعة العربية والمجتمع الدولي الأوسع, الداعية لوقف إطلاق النار، وتحديد النطاق اللازم لوصول المساعدات الإنسانية ومعارضة التهجير القسري.

وأشارت إلى أن الوضع الإنساني يتدهور بسرعة بسبب القيود التي تفرضها سلطات الاحتلال، على الرغم من القرارين 2712 و 2720، فضلاً عن الجهود من جانب السلطات المصرية، لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها.

وذكرت المجموعة أنه على مجلس الأمن أن يتخذ إجراءً فورياً، وفق نداءات المجتمع الدولي والرأي العام العالمي، المطالبة بوقف إطلاق النار.

ولفتت الانتباه إلى أنه، قد حان الوقت لمجلس الأمن، المنوط به المسؤولية الأساسية عن صون السلام والأمن الدوليين، أن يتصرف بشكل حاسم ويتخذ قراراً حازماً قبل فوات الأوان.