منظمات عالمية: حياة أطفال غزة مهددة بسبب سوء التغذية الحاد

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلنت منظمات الصحة العالمية واليونيسيف وبرنامج الغذاء العالمي، أن حياة أطفال غزة مهددة بسبب ارتفاع معدلات سوء التغذية الحاد.

جاء ذلك وفقاً للتحليل الشامل الجديد الذي أصدرته مجموعة التغذية العالمية، حيث أصبح الغذاء والمياه الصالحة للشرب في غاية الندرة، مع انتشار الأمراض، ما يهدد صحة ومناعة وحياة الإنسان، داعيةً إلى الحاجة الملحة لوصول المساعدات الإنسانية، وحماية رفح من خطر العمليات العسكرية المكثفة.

وكشفت المنظمات أن سوء التغذية بلغت نسبته في شمال غزة 15,6% وفي الجنوب 5%، ويعاني 3% من الهزال الشديد، مرجحةً أن الوضع اليوم أكثر خطورة وذلك في إشارة إلى أن البيانات جمعت في شهر يناير الماضي.

وأوضح نائب المدير التنفيذي لليونيسيف تيد شيبان أن قطاع غزة على وشك أن يشهد تفاقماً في الوفيات التي يمكن تجنبها، حيث بلغت بالفعل حتى الآن مستويات لاتطاق. مشيراً إلى أن 95% من الأسر في غزة قيدت طعام البالغين لضمان وصولها للأطفال.

وأفادت مساعدة المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي فاليري غوارنييري أن 90% من أطفال غزة دون سن الخامسة مصابين بمرض معدي أو أكثر،كما أصيب 70% بالإسهال خلال الأسبوعين الماضيين.