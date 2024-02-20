أشارت هيئة ميناء جيبوتي، إلى "أننا تمكنا من إنقاذ طاقم السفينة "روبيمار" التي تعرضت لهجوم جنوبي البحر الأحمر". وأوضحت أن "طاقم السفينة "روبيمار" اضطر لمغادرتها بعد تعرضها للهجوم وقد تركت في عرض البحر في باب المندب".

كانت هذه تفاصيل خبر هيئة ميناء جيبوتي: أنقذنا طاقم سفينة تعرضت لهجوم جنوبي البحر الأحمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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