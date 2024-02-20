إيلون ماسك: أوكرانيا ستخسر حربها مع روسيا

ياسر رشاد - القاهرة - صرح رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، أن موقف أوكرانيا يصبح أضعف كل يوم، وكان ينبغي إبرام اتفاق سلام قبل عام، كان من شأنه أن ينقذ آلاف الأرواح.

وقال ماسك في منشور نشره على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس"، إن الوقت قد حان لوقف إطلاق النار وبدء مفاوضات السلام بين أوكرانيا وروسيا.

وأشار في المنشور إلى أن أوكرانيا "ستخسر الحرب"، لأن كييف ليس لديها ما يكفي من المقاتلين للفوز.

وجاء في المنشور أيضًا أن مبلغ 60 مليار دولار لأوكرانيا لن يغير الحقائق وأن روسيا "ستحافظ على شبه جزيرة القرم وجزء من شرق أوكرانيا".

وأضاف ماسك: "السؤال الوحيد هو كم من الناس سيموتون. كان ينبغي إبرام اتفاق السلام قبل عام. ومنذ ذلك الحين، مات الآلاف من أجل لا شيء، وموقف أوكرانيا يصبح أضعف كل يوم".

ويدعو البيت الأبيض أعضاء الكونغرس الأمريكي إلى الموافقة العاجلة على مشروع قانون لتخصيص أكثر من 60 مليار دولار كمساعدة لأوكرانيا، بعد الموافقة على المبادرة من قبل مجلس الشيوخ، حيث يمثل الديمقراطيون الأغلبية. وبدوره، قال رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، إن مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون لن يضطر إلى إقرار مشروع قانون للمساعدات الخارجية.