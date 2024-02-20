المقاومة الفلسطينية تثمن البيان الأممي بشأن نساء غزة

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت حركة حماس أن البيان الصادر عن مجموعة من الخبراء الأمميين، والذي وثّق الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التي تتعرض لها النساء والفتيات الفلسطينيات هو تأكيد ودليل إضافي على جريمة الإبادة والتطهير العرقي التي يرتكبها الاحتلال.



جاء ذلك في تصريح لها وفق ما ذكرته وكالة صفا الفلسطينية، مؤكدة أن تلك الجرائم بقيادة مجرم الحرب نتنياهو وجيشه النازي ضد شعبنا الفلسطيني.

واعتبرت أن ما ذكره البيان من صنوف وأشكال الانتهاكات التي تتعرض لها الفلسطينيات من قبل جيش الاحتلال مثل؛ عمليات الإعدام، والاعتقال التعسفي، والضرب المبرح، والحرمان من الطعام والدواء أثناء الاعتقال، والتهديد بالاغتصاب والإهانات أثناء التحقيق، يستدعي فتح تحقيق دولي مع هذا الكيان المارق لمحاسبته وقادته على جرائمهم الوحشية.

وقال تصريح حماس :"إننا وإذ نثمّن صدور هذا البيان المهم، لندعو إلى اعتماده كوثيقة إضافية ضمن ملف الدعوى المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية للنظر في جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني المجرم ضد شعبنا الفلسطيني".

