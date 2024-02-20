مصر تؤكد أنه لا بديل عن وقف إطلاق النار بغزة وإقامة دولة فلسطينية

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري في لقاء مع وفد لجنة الخدمات العسكرية بمجلس النواب الأمريكي برئاسة النائب آدم سميث على رفض مصر للعملية العسكرية الإسرائيلية في رفح، وأي أفكار أو إجراءات تدفع نحو تهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة.

وشدد شكري على أن بلاده لا ترى بديلا عن الوقف الفوري لإطلاق النار واتخاذ خطوات جادة نحو إقامة الدولة الفلسطينية في إطار زمني محدد.

من جهته، تباحث وزير الخارجية المصري مع سميث حول ضرورة عدم اتساع دائرة العمليات العسكرية، بما يضمن عدم زعزعة ركائز الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.