برلمان المجر يصوّت الاثنين على انضمام السويد إلى "الناتو"

أفاد مسؤول بارز في الحزب الحاكم في المجر، بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية، بأنّ "برلمان المجر، آخر دولة ما زالت تعطّل مسعى السويد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، تعقد جلسة تصويت على المسألة الاثنين، مؤكدًا أنّ كتلته ستصوّت لصالح الخطوة.
وبعد الهجوم الروسي في أوكرانيا، تقدمت السويد بطلب للانضمام إلى الحلف العسكري الغربي بقيادة واشنطن في أيار 2022، تزامنا مع طلب مشابه من فنلندا.
ورغم دعمها ستوكهولم بالمبدأ، إلا أن بودابست عطّلت العملية عبر طلبها من السويد التوقف عن "شيطنة" حكومة رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان التي يتهمها معارضوها بالاستبداد.
وقال زعيم كتلة حزب "فيدس" البرلمانية ماتي كوكسيس إنّه طلب من رئيس البرلمان بأن "تتضمن جلسة 26 شباط 2024 على أجندتها التصويت النهائي.. على إعلان بروتوكول انضمام السويد إلى معاهدة حلف شمال الأطلسي، وهو أمر تنوي كتلتنا البرلمانية دعمه".
وكانت فلنلدا قد أصبحت العضو الـ31 للناتو في نيسان، في انتظار طلب السويد.
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