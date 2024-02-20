"النشرة": استهداف إسرائيلي طال بلدات بليدا وميس الجبل وحولا

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، عن غارة للطيران الحربي الاسرائيلي استهدفت الأطراف الجنوبية لبلدة ميس الجبل، كما استهدفت غارة أخرى أطراف بلدتي ميس الجبل وبليدا. هذا، وطالت غارة إسرائيلية أطراف بلدة حولا.

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