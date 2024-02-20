بقيمة 26 مليون جنيه.. الداخلية تضبط 10 كيلو حشيش اصطناعي في مطروح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القائمين على بؤرة إجرامية للاتجار بالمواد المخدرة بمرسى مطروح، وبحوزتهم مواد مخدرة، تُقدر قيمتها المالية بحوالي 26 مليون جنيه.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع قطاعات الوزارة المعنية ومديرية أمن مطروح، أفادت بقيام بؤرة إجرامية تضم (5 عناصر إجرامية شديدة الخطورة)، بالإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم، متخذين من دائرة قسم شرطة مطروح مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وتم استهدافهم وضبطهم، وبحوزتهم 10 كيلو جرام لمخدر البودر " الحشيش الاصطناعي" - بندقية خرطوش - عدد من الطلقات، وبمواجهتهم أقروا بممارسة نشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 26 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

جاء ذلك استمراراً لنجاحات أجهزة وزارة الداخلية، في دحر الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة لما تمثله من خطورة تلقى بظلالها على المجتمع وحفاظاً على النشء والشباب من الوقوع في براثن الإدمان.

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