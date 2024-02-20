"الرنج روفر هشمت الميكروباص".. الصور الأولى لحادث زراعي البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

حصل الخليج 365 على الصور الأولى لحادث تصادم مروع بين ميكروباص وسيارة ملاكي، وقع اليوم الثلاثاء، على الطريق الزراعي بالبحيرة وأسفر عن مصرع 6 أشخاص وإصابة 8 آخرين.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتبين وفاة ي.م 4 أعوام، و م.م 30 عاما، وش.س 19 عاما،، وا.م 57 عاما، وا.م 43 عاما، وص.ع 40 عاما، كما أصيب 8 آخرين في الحادث.

نقل المصابون إلى مستشفى دمنهور التعليمي، وأودعت الجثث ثلاجة حفظ الموتى بذات المستشفى، وحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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