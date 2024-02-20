درغام: ممارسات ميقاتي خرق واضح للدستور وعلى مجلس النواب ألا يشارك فيه

لفت عضو تكتل "لبنان القوي" النائب أسعد درغام، الى "أن رد القوانين هي من صلاحيات رئيس الجمهورية ويجب عدم تكريس مخالفة دستورية، لأنها قد تعتبر سابقة والسابقة تتحول الى عرف والعرف في لبنان يتحول الى قانون، هذا الأمر مرفوض ونحن نطلب من المجلس النياني عدم مناقشة هذا القانون كي لا يكون مشاركا في خرقه للدستور".

ورأى درغام، في تصريح عقب انعقاد اللجان المشتركة، أن "ممارسات رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي خرق واضح للدستور، وعلى مجلس النواب الذي هو سيد نفسه ومصدر التشريع ألا يشارك في هذا الخرق".

وشدد على مطالبته "بانصاف المعلمين المتقاعدين في رواتبهم وتعويضات نهاية الخدمة، وعدم الموافقة على أي إتفاقات جانبية بين المؤسسات التعليمية والمعلمين بغير قوانين ملزمة لأصحاب المدارس".