الأمم المتحدة تخصص 100 مليون دولار للأزمات الإنسانية ضعيفة التمويل

ياسر رشاد - القاهرة - قالت الأمم المتحدة، يوم الثلاثاء، إنها خصصت 100 مليون دولار لدعم الأزمات الإنسانية ضعيفة التمويل في سبع دول من بينها جمهورية الكونغو الديمقراطية والسودان وسوريا.

ويعد هذا التمويل، المستمد من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ التابع للأمم المتحدة، من بين أصغر التمويلات في السنوات الأخيرة حيث تسعى منظمات الإغاثة جاهدة لجذب التبرعات وسط موجة من الأزمات الإنسانية.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، الذي يدير شؤون اللاجئين، إن “هذا يعكس انخفاض التمويل الذي تلقاه الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ في عام 2023، وهو أدنى مستوى له منذ عام 2018، والواقع المرير المتمثل في فشل تمويل المانحين في مواكبة الاحتياجات الإنسانية المتزايدة”، وقال صندوق الطوارئ في بيان.

وصلت احتياجات المساعدات العالمية إلى ما يقرب من 57 مليار دولار في عام 2023 مع اندلاع الصراعات، بما في ذلك الحرب بين إسرائيل وحماس، في جميع أنحاء العالم، وفقًا لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية.



وقالت الشهر الماضي إن التفاوت بين الاحتياجات المالية والموارد وصل إلى مستوى غير مسبوق قدره 35 مليار دولار في نداءات الدعم المالي التي لم تتم تلبيتها.

وبالإضافة إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية والسودان وسوريا، سيتم استخدام مخصصات صندوق الطوارئ أيضًا لتمويل الاستجابة للأزمات في تشاد والنيجر ولبنان وهندوراس.