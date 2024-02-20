تقرير أممي يدين الاحتلال باغتصاب وقتل الفلسطينيات في غزة

ياسر رشاد - القاهرة - دعا خبراء في الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق مستقل في ما وصفوه بـ"ادعاءات موثوقة بشأن انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان" ضد نساء وفتيات فلسطينيات في غزة والضفة الغربية، على يد القوات الإسرائيلية.

وتشمل قائمة الادعاءات، القتل خارج نطاق القانون، والاحتجاز التعسفي والمعاملة المهينة والاغتصاب والعنف الجنسي، بحسب بيان مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الذي صدر يوم أمس الاثنين. ولم يذكر البيان بالتفصيل كيف قام الخبراء بتقصي الحقائق، لكنهم أشاروا إلى صور محتجزات فلسطينيات في ظروف مهينة، قيل إن القوات الإسرائيلية التقطتها ونشرتها على الإنترنت.

وقالت بعثة إسرائيل لدى الأمم المتحدة في جنيف، في بيان، إن إسرائيل "ترفض بشدة"، ما أسمته "الادعاءات الدنيئة التي لا أساس لها"، من قبل مجموعة من خبراء الأمم المتحدة، بأن القوات الإسرائيلية قتلت وسجنت واغتصبت واعتدت جنسيا على نساء وفتيات فلسطينيات.

وأعلنت إسرائيل أن السلطات لم تتلق أي شكاوى بشأن الانتهاكات، لكن "إسرائيل لا تزال مستعدة للتحقيق في أي مزاعم ملموسة عن سوء سلوك قواتها الأمنية عند تقديمها بأدلة موثوقة".