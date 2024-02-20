28 مرشحا يتنافسون على 7 مقاعد فى انتخابات المهندسين بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

تشهد انتخابات التجديد النصفى لمجلس نقابة المهندسين الفرعية بمحافظة القليوبية يوم الجمعة الموافق 23 فبراير الجاري منافسة شرسة بين 28 مرشحا على 7 مقاعد لمجلس الإدارة منهم مقعدين لشعبة مدني واثنين آخرين لشعبة مكيانيكا و3 أعضاء لشعب كهرباء وعمارة و"غزل ونسيج وتعدين وبترول وفلزات وكيمائية ونووية" بمعدل عضو واحد للشعب الثلاث.

ويتنافس فى شعبة الكهرباء 6 مهندسين مرشحين لاختيار مرشح واحد، كما يتنافس فى شعبة ميكانيكا 5 مرشحين، بينما يتنافس في شعبة مدني 7 مرشحين.

أما فى شعبة عمارة فيتنافس 5 مرشحين لاختيار مرشح واحد، وكذلك يتنافس في شعب "غزل ونسيج وتعدين وبترول وفلزات وكيمائية ونووية" 5 مرشحين لاختيار مرشح واحد من بينهم.

وتشهد جميع الشوارع المؤدية إلى النقابة حملات دعايا ومنافسة شرسة بين المرشحين أملا في حصد أحد المقاعد السبعة لمجلس الإدارة للنقابة الفرعية بالقليوبية.

وتشهد هذه الدورة خوض عدد من الوجوه النسائية الانتخابات والمنافسة بقوة على معظم المقاعد وهو ما أشعل المنافسة بين جميع المرشحين فى الانتخابات القادمة.

وفى سياق متصل تجري انتخابات التجديد النصفى على مقاعد مجالس الشعب الهندسية الكهربائية، والمدنية، والميكانيكية، والمعمارية بواقع 5 أعضاء فوق السن و2 تحت السن والتعدين والبترول والفلزات والكيميائية والنووية، وصناعة الغزل والنسيج والمنسوجات بواقع 3 أعضاء فوق السن و2 تحت السن، بالإضافة لانتخاب 7 أعضاء من الشُّعب المختلفة لكل مجلس نقابة فرعية.