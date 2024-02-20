سليم عرض للأوضاع العامة مع ترزيان وطالوزيان وبرجاوي

التقى وزير الدّفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال ​موريس سليم​، في مكتبه في اليرزة، النّائب ​هاغوب ترزيان​، وكان عرضٌ للأوضاع العامّة. وأجرى مع النّائب ​جان طالوزيان​، جولة أفق تناولت شؤون السّاعة في البلاد. كما استقبل سليم النّائب السّابق محمد برجاوي.

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