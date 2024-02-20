تتوقع أوغندا ارتفاع الإنفاق 2024/25 بشكل هامشي في السنة المالية الحالية

ياسر رشاد - القاهرة - قالت وزارة المالية الأوغندية، يوم الثلاثاء، إن الحكومة الأوغندية تخطط لإنفاق 53.3 تريليون شلن (13.74 مليار دولار) في السنة المالية التي تبدأ في يوليو تموز، بزيادة نحو واحد بالمئة عن إنفاق العام الحالي.

وأضافت الوزارة في وثيقة تتضمن مقترحات الإنفاق، أن الحكومة تخطط في السنة المالية 2024-2025 لتوجيه حصة أكبر من نفقات التطوير لتحسين الطرق والسكك الحديدية والبنية التحتية في قطاع النفط والغاز.



وتهدف أوغندا إلى بدء إنتاج النفط التجاري في عام 2025، وكانت استثمارات قطاع النفط، أحد العوامل الداعمة للنمو الاقتصادي إلى جانب تحسين الإنتاج الزراعي.

وتوقعت وزارة المالية أن ينمو الاقتصاد بنسبة 6.4% في 2024-2025 مقارنة مع 6% في 2023-2024، وهو توقع مماثل للفترة 2024-2025 لما أعلنه وزير المالية فى سبتمبر.