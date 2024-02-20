شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة أمام "مشروعات النواب": نستهدف استحداث تخصصات جديدة مطلوبة بسوق العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من جانبها، قالت الدكتورة مي العسال مدير عام الإدارة العامة للتعليم الفنى الصحي بوزارة الصحة، إن هناك مهن تخصصية مطلوبة بقوة في سوق العمل الخارجى، مثل التصوير الطبي ، ومساعد التمريض ، وشعبة التسجيل الطبي موضحة أنه تم عمل تطوير لمناهج التمريض، فضلا عن مقترح إبرام بروتوكول مع وزارة التعليم باستحداث تخصصات جديدة تتوافق مع المتطلبات العالمية، بحيث يتم تطبيقها خلال العام الدراسي 2024/2025.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب لمناقشة خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتوفير عمالة فنية مؤهلة لسوق العمل في المرحلة المقبلة، ومدى التنسيق مع مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني ووزارة الزراعة والاستصلاح الزراعي، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، والجهات ذات الصلة ومنظمات المجتمع المدني ممثلة في اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وأضافت "العسال" أن هناك جلسة سيتم عقدها مع الدكتور عمرو بوصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، لحسم النقاط النهائية، مشيرة إلي أن لدينا فائض في التمريض لكن لدينا سوء في التوزيع ، وهنك طلب خارجي علي التمريض.

وتابعت "العسال" أن العمالة الفنية مثل فني الأشعة والمعامل يأخذون دورات ويتم عمل معادلات لشهادتهم b1 وb2 و يجيدون اللغة الالمانية للعمل في المانيا فيما علقت سارة مأمون معاون وزيرة الهجرة ، مشيرة إلي أن هناك طلب كبير علي العاملين في القطاع الصحي ، بالإضافة للأطباء ، كفنيين الأجهزة الطبية ، والتمريض ، وفني الأشعة ، وهناك إحتياج كبير في السوق الأوروبي خاصة ألمانيا لتلك المهن .

نوهت إلي أن هناك شروط معينة يتم وضعها من قبل الجانب الألماني في تلك العمالة والمعايير وبشكل عام السوق الخارجي، ويكون حسب إحتياج سوق العمل.

فيما طالب الدكتورعلي حزين، ممثل وزارة الزراعة، من المشرف علي الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة ، وزارة الهجرة أن ترسل إحتياجاتها من العمالة الفنية الزراعية المطلوبة في سوق العمل الأوروبي ، حيث أن الوزارة لديها 14 معهد زراعة بالإضافة الي معهد بحوث الصحراء ، وعقبت معاون وزيرة الهجرة بانه تم ارسالة طلبات للعمالة الموسمية الرزراعية للعمل في السوق الأوروبي إلى وزير الزراعة.