"حماس" حذّرت من أي مغامرة باقتحام القوات الإسرائيلية مدينة رفح

حذّرت حركة "حماس" من "أي مغامرة باقتحام القوات الإسرائيلية مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وارتكاب مجازر وحرب إبادة جماعية فيها".

واشارت الى ان "رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو يكذب على الجميع ويخدع أهالي الأسرى بزعمه إمكانية تحريرهم بالقوة والوقت يتلاشى"، مؤكدة أن "الانفجار قادم في وجه الاحتلال ردا على أية قيود على دخول المسلمين للمسجد الأقصى في شهر رمضان".

وكان نتانياهو قد أعلن يوم 7 شباط أن العسكريين تلقوا أمرا بالاستعداد لإطلاق عملية عسكرية في رفح بجنوب قطاع غزة. وبعد يومين من ذلك كلف نتانياهو الجيش بإعداد خطة لإجلاء السكان المدنيين من رفح والقضاء على كتائب "حماس" في المدينة.