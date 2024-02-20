"النشرة": قصف مدفعي إسرائيلي على ميس الجبل وبليدا

افاد مراسل "النشرة" في الجنوب عن "قصف مدفعي اسرائيلي بين بلدتي ميس الجبل وبليدا"، مشيرا الى ان "الطيران المسير أطلق صاروخاً بإتجاه حي "الوزاني" في بلدة ⁧‫كفركلا".

في السياق، افاد مراسل "النشرة"، في حاصبيا، عن "قصف مدفعي اسرائيلي استهدف المنطقة الحرجية بين الفرديس وكفرحمام خراج الهبارية".