قوى الأمن عممت صورة شاب مفقود غادر منزله في الدكوانة ولم يعُد

عمّمت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامّة، "بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود: نبيه جورج الوادي (من مواليد عام 1994، لبناني)، الّذي غادر بتاريخ 2024-2-12 منزل ذويه الكائن في محلّة ​الدكوانة​، ولم يَعُد لغاية تاريخه".

وطلبت في بلاغ، من الّذين شاهدوه أو لديهم أيّ معلومات عنه أو عن مكان وجوده، "الاتّصال بفصيلة الدّكوانة في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرّقم: 688722-01، للإدلاء بما لديهم من معلومات".