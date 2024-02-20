الخارجية القطرية ترد على تصريحات نتنياهو الأخيرة

القاهرة - كتب محمد نسيم - قالت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الإثنين، إن التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ليست إلا محاولة جديدة منه للمماطلة وإطالة أمد الحرب لأسباب باتت مكشوفة للجميع.

وفيما يلي تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، د. ماجد الأنصاري:

- التصريحات الأخيرة لرئيس الحكومة الاسرائيلية التي يطالب فيها قطر بالضغط على حماس للإفراج عن الرهائن ليست إلا محاولة جديدة منه للمماطلة وإطالة أمد الحرب لأسباب باتت مكشوفة للجميع.

- إذ يعرف رئيس الحكومة الاسرائيلية جيدا بأن قطر كانت ملتزمة منذ اليوم الأول بجهود الوساطة وإنهاء الأزمة وتحرير الرهائن، والدليل على ذلك يتمثل في الهدنة الإنسانية التي حررت 109 من الرهائن وأثبتت أن التفاوض والتوصل إلى اتفاق هو الحل الوحيد لإعادة الرهائن وإنهاء التصعيد وضمان أمن المنطقة.

- كما نرفض الاتهامات الخاوية التي ساقها رئيس الحكومة الاسرائيلية حول الجهود القطرية في إعادة الإعمار والمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في غزة وصوّرها وكأنها تمويل لحركة حماس والتي كانت، كما هو معلوم له، تتم بالتنسيق الكامل مع إسرائيل والولايات المتحدة ومصر والأمم المتحدة وجميع الأطراف المعنية.

- نؤكد مضي قطر في جهود الوساطة وعدم الالتفات للمهاترات والتصريحات التي لا يمكن أن نفهمها إلا في سياق الهروب من الأزمات السياسية الشخصية لرئيس الحكومة الإسرائيلية. ونطالبه بالتركيز على مسار المفاوضات بما يخدم أمن المنطقة وينهي المأساة المستمرة باستمرار الحرب عوضا عن إصدار مثل هذه التصريحات كلما تناسب ذلك مع أجندته السياسية الضيقة.