مصرع رضيعة وشقيقها في حريق داخل منزل بالبحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

لقي طفل وشقيقته الرضيعة مصرعهما، اليوم الثلاثاء، إثر اندلاع حريق داخل حجرة بالدور الأرضي في منزل ريفي بقرية عبد الهادي التابعة لمركز الدلنجات بالبحيرة.

انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث وبالفحص تبين نشوب حريق داخل منزل ريفي مغطى بالخشب، بقرية عبد الهادي التابعة لمركز الدلنجات بالبحيرة

أسفر الحريق عن مصرع كل من فرحة كرم عبدالعزيز، عام ونصف، وشقيقها "محمد" 4 أعوام.

نقلت الجثتان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الدلنجات المركزي تحت تحفظ النيابة العامة، وحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.