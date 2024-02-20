الرئيس الفنزويلي أيّد تصريحات نظيره البرازيلي بشأن الحرب في غزة

أيد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، "التصريح الأخيرة للرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الذي قارن فيه العملية الإسرائيلية في غزة بالمحرقة التي ارتكبها هتلر بحق اليهود".

واشار مادورو، الى إن "هتلر كان عبارة عن وحش صنعته النخب الغربية... وكما قال سيلفا، فإن الحكومة الإسرائيلية تفعل بالفلسطينيين نفس الشيء الذي فعله هتلر باليهود: يقضون عليهم"، معتبرا أنه من الضروري "استعادة العدالة" في قطاع غزة.

وهذه ليست التصريحات الأولى من نوعها لمادورو، فقد أكد في عدة محافل على مدار الأشهر الماضية على دعمه للشعب الفلسطيني وإدانته للحرب في قطاع غزة.