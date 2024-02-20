مستند| قائمة المسروقات من الفنانة ميرهان حسين بشقة المقطم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

حصل "الخليج 365" على صورة من محضر حررته الفنانة ميرهان حسين ضد 3 عمال متهمين بسرقة شقة والدها بالمقطم.

وشملت المسروقات؛ 2 کولیه، و 4 ساعات مختلفه الأشكال والماركات و8 خواتم ذهب، وحلق ذهب، وسلسلة بجنيه ذهب، و 2 غويشة، وكذلك حقيبة بداخلها بعض المتعلقات والأدوات الشخصية والأحذية الخاصة بالمبلغ، وعليه تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات.

من جانبها أمرت النيابة المختصة بحبس 3 عمال 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات في اتهامهم بسرقة الفنانة ميرهان حسين.

كانت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، تلقت إخطارا من شرطة النجدة بوجود بلاغ بحادث سرقة بشقة والد الفنانة ميرهان حسين، وتم ضبط 3 عمال مشتبه بهم.

وتبين أن المتهمين سرقوا سلسلة ذهبية و8 خواتم ودبلة و2 كوليه، وساعة، ومبلغ مالي من شقتها بالمقطم.

كشفت التحقيقات أن المتهمين غافلوا ميرهان حسين خلال تواجدها بالشقة وسرقوا المصوغات والأموال.

صورة من المحضر

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