انت الان تتابع خبر تعليق أمريكي بشأن غزة: الوقت لم يحن لوقف دائم لإطلاق النار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - صرح منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي، اليوم الثلاثاء، بأن الإدارة الأمريكية ترى أن الوقت لم يحن بعد لوقف كامل ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة.

وقال في إحاطة صحافية: "نحن لا نعتقد، وما زلنا لا نعتقد، أن هذا هو الوقت المناسب لوقف شامل ودائم لإطلاق النار، أي وقف لإطلاق نار سيترك حركة حماس في حكم قطاع غزة ويعفيهم من مسؤولية تحرير الرهائن".

وشدد كيربي على أن الولايات المتحدة تواصل إجراء "مفاوضات حساسة" تهدف إلى التوصل إلى اتفاقات بشأن إطلاق سراح المحتجزين المتبقين.

وقال المسؤول: "إذا نجحنا، فسنكون قادرين على خفض مستوى العنف لفترة طويلة، أكثر من أسبوع، وفي المستقبل - ما يصل إلى ستة أسابيع".

وأفشلت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، بحق النقض (الفيتو) مجددا، مشروع قرار جزائري في مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في قطاع غزة.