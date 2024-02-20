انت الان تتابع خبر أول تعليق روسي على "الفيتو" الأمريكي بشأن غزة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة كتبت "صفحة سوداء" أخرى في تاريخ مجلس الأمن الدولي باستخدامها "الفيتو" ضد مشروع القرار الجزائري حول غزة.

وقال نيبينزيا: "لقد شهدنا اليوم صفحة سوداء أخرى في تاريخ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وقد كتبها مرة أخرى وفد الولايات المتحدة، الذي يسعى إلى نفس الهدف، وهو التغطية على أقرب حليف له في الشرق الأوسط (إسرائيل) والمماطلة قدر الإمكان حتى تتمكن من استكمال خططها اللاإنسانية فيما يتعلق بقطاع غزة، وهي إخراج الفلسطينيين من القطاع وإخلاء القطاع بالكامل، وتحويله إلى منطقة غير مأهولة".

وأشار نيبينزيا إلى أنهم في الأوساط السياسية الإسرائيلية "لا يترددون في الحديث عن فئات تستبعد تماما حل الدولتين".

وأضاف نيبينزيا: "بعد أن ردوا مرة أخرى على الدعوات لوقف المذبحة في غزة وضمان وقف إطلاق النار، بمطالبتهم بإدانة تصرفات حماس، التزم زملاؤنا الأمريكيون الصمت نفاقا منهم حول أنهم هم من اعترض بالفعل في 18 أكتوبر (2023) على مشروع القرار البرازيلي الذي يشمل مثل هذه الإدانة".