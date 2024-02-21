شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة صحة الشيوخ: الدولة نجحت في تغيير المظهر الحضاري لنحو 27 محافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إن الدولة بذلت جهود عديدة في عدة ملفات هامة تمس حياة المواطن المصري، فلم تدخر جهدا في تطوير منظومة الصحة و تحسين جودة الطرق والبنية التحتية بمختلف محافظات الجمهورية، فعلى مدار الأعوام الماضية وحتى الآن تسير الدولة بكافة مؤسساتها وفق خطة دقيقة بتوقيت زمني محدد لانجاز الكثير من المشروعات القومية التى غيرت المظهر الحضاري لقرابة 27 محافظة رأسًا على عقب.

وأشار " مهران"، خلال تصريحات خاصة لليوم السابع، إلى أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي حول الجهود المبذولة في تحسين البنية التحتية، يستطيع أي مواطن أن يشعر به على الحقيقة، فما حققته الدولة في هذا الملف بالتحديد طفرة وسابقة غابت عن هذا الوطن طوال العقود الماضية، مما تسبب في أزمات عديدة في ظل الزيادة السكانية التى تعد أهم التحديات أمام الدولة، فكان لابد من الاهتمام بهذا الملف الذى سترى آثاره الأجيال القادمة.