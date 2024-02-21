توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان في نشرة الطقس المسائية ان يسيطر طقس متقلب على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع أمطار خفيفة متفرفة حتى ظهر يوم الأربعاء حيث يستقر تدريجياً فتعود درجات الحرارة للارتفاع بحيث من المتوقع ان تتخطى معدلاتها الموسمية خلال الايام القادمة. وحذرت من سلوك الطرقات الجبلية فوق ال ١٧٠٠ متر بسبب تكون الجليد.

ولفتت الى ان معدل درجات الحرارة لشهر شباط في بيروت بين ١١ و١٩ درجة، طرابلس بين ٩ و ١٨ درجة وفي زحلة بين ٣ و ١٣درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: غائم جزئياً الى غائم مع ضباب على المرتفعات واحتمال تساقط امطار خفيفة فترة قبل الظهر خاصة على الساحل ،يستقر الطقس تدريجياً ويتحول الى قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة خاصة على المرتفعات وفي الداخل . نحذر من تكون الجليد على الطرقات الجبلية التي تعلو عن ١٧٠٠ متر وما فوق خلال الليل وساعات الصباح الاولى.

الخميس: قليل الغيوم اجمالاً مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة على المرتفعات وفي الداخل .نحذر من تكون الجليد على الطرقات الجبلية التي تعلو عن ١٨٠٠ متر وما فوق خلال الليل وساعات الصباح الاولى.

الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة خاصة في الداخل وعلى المرتفعات حيث تتخطى معدلاتها الموسمية كما تنشط الرياح الشمالية خلال النهار خاصة في المناطق الجنوبية.