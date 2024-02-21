ماكرون ووزير خارجية الصين يناقشان تعزيز التجارة بين بلديهما

بحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ووزير الخارجية الصيني وانغ يي، تعزيز التبادل التجاري بين البلدين في مجال الصناعات الغذائية والطيران، وفق ما أعلن قصر الإليزيه.

وذكرت الرئاسة الفرنسية، أنه "بمناسبة الذكرى الستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين فرنسا والصين، تركزت المناقشات بشكل أساسي على تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، لا سيما في مجال الصناعات الغذائية والطيران".

وأضافت، "تمت الإشارة إلى التطلعات الفرنسية بشأن انفتاح السوق الصينية".

كما تناولت المحادثات "الدور الحاسم الذي يمكن أن تؤديه الصين في إيجاد تسوية للحرب في أوكرانيا"، بحسب الرئاسة التي أشارت إلى أن الجانبين "أعربا عن الهدف نفسه المتمثل في الانخراط بعملية سلام مع احترام القانون الدولي".