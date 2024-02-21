الصين تعرب عن خيبة أملها جرّاء نقض مشروع القرار الجزائري الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار على قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعرب الممثل الدائم للصين لدى الأمم المتحدة السفير جانغ جون عن خيبة أمل بلاده جرّاء نقض مشروع القرار الجزائري الذي يدعو إلى الوقف الفوري لإطلاق النار على قطاع غزة ومحيطها.

وأكد في مداخلته من نيويورك اليوم، أن ما دعا إليه مشروع القرار المقدم من الجزائر نيابة عن مجموعة الدول العربية، قائم على أدنى متطلبات الإنسانية وكان يستحق دعم جميع أعضاء المجلس.

وأوضح أن نتيجة التصويت تُظهر بشكل جلي، أن المشكلة تتمثل في استخدام الولايات المتحدة الأمريكية للفيتو الذي يحول دون تحقيق إجماع في المجلس، مضيفاً أن الفيتو الأمريكي يوجه رسالة خاطئة تدفع الوضع في غزة ليصبح أكثر خطورة.