ربطها وضربها حتى الموت.. زوج يُجهز على زوجته في قرية كفر داود بالمنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية- أحمد الباهي:

أقدم زوج على ضرب زوجته بقرية كفر داود التابعة لمركز السادات بمحافظة المنوفية، ثم وثّقها وواصل ضربه حتى تسبب في وفاتها بين يديه، ونقلتها سيارة إسعاف إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقى اللواء عمرو عبد الرؤوف مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز شرطة السادات يفيد بمصرع ربة منزل تُدعى "سعاد.ذ.ي" 45 عامًا، بعد تعرضها لوصلة ضرب مبرح أفضى لوفاتها على يد الزوج "محمد.ف.غ" 40 عامًا (هارب)، بقرية كفر داود بدائرة المركز.

هذا وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات والتي بدورها وجهت بعرض الجثة على الطب الشرعي.