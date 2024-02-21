ضربات أمريكية على مواقع حوثية ساحلية غربي اليمن

ياسر رشاد - القاهرة - هزت محافظة الحديدة، غربي اليمن، فجر الأربعاء، دوي انفجارات عنيفة وذلك إثر ضربات جديدة نفذتها مقاتلات وبوارج أمريكية على مواقع ساحلية لمليشيات الحوثي.

وبحسب "العين الإخبارية"، فإن الانفجارات العنيفة سمع دويها من الجهة الشمالية لمحافظة الحديدة عقب 4 غارات نفذتها مقاتلات وبوارج أمريكية ضد أهداف ساحلية متحركة لجماعة الحوثي.

وأقرت جماعة الحوثي بوقوع الضربات واتهمت بريطانيا وأمريكا في قصف العرج والجبانة.

وفجر الثلاثاء استهدف الطيران الأمريكي موقع للحوثيين في "سردود" بمنطقة الكدن في مديرية الضحي، كما تعرض معسكر الجبانة لضربة جوية يوم الاثنين.

ومنذ مطلع فبراير وحتى 19 من الشهر ذاته، تعرضت الحديدة لأكثر من 65 ضربة تركزت معظمها على معسكرات ومواقع حوثية في الجبانة، اللحية، الدريهمي، جبل أجدع، الصليف، رأس عيسى، الزيدية، الكثيب، الظبرة، الشبكة، التحيتا، الطائف، الكويزي، الجاح الأسفل والأعلى، الجرباني والزهرة، والضحي.

ووفقا لما أعلن عنه الحوثيون في وسائل إعلامهم فإن المحافظة تعرضت لأعلى معدل من الضربات خلال يوم واحد في 5 فبراير بمعدل 14 غارة، استهدفت رأس عيسى والزيدية والكثيب والقاعدة البحرية.