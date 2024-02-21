شكرا لقرائتكم خبر عن "الاستثمار الخاص" بالحوار الوطنى: نستهدف إيجاد حلول لجذب المستثمر الأجنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وأشار في تصريح لـ"الخليج 365" أن اللجنة تحرص على توفير حلول سريعة تدعم تواجد المستثمر الأجنبي، وستركز اللجنة علي حل مشكلة سعر الصرف سريعا وعمل آلية للمستثمر الأجنبي للتحوط من أي تغييرات وأيضا ضمان تحويل أرباحة للخارج، منوها أن توصيات المرحلة الأولى الخاصة باللجنة بدأت خطوات التنفيذ بالفعل وتتابعها اللجنة مع الحكومة.

واعتبر أن المرحلة الثانية ستعتمد على الحلول وطريقة التنفيذ خاصة وأن الحكومة ستكون شريك في جلسات الحوار الوطني.

وكان قد قال الكاتب الصحفى ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، مع الإعلامية "قصواء الخلالى، إن الجلسات ستناقش توصيات تم تقديمها في المرحلة الأولى من الحوار الوطني، من 4 لجان، ولم يستطع مجلس الأمناء مناقشتها، نتيجة دخول الانتخابات الرئاسية، لافتا إلى أن هذه التوصيات ستكون محل نقاش الجلسات لخبراء ومتخصصين وقوى سياسية والحكومة، وستنعقد بدءا من الأسبوع المقبل