وزير خارجية البرازيل اتهم نظيره الإسرائيلي بالكذب

اتهم وزير خارجية البرازيل، نظيره الإسرائيلي بـ "الكذب"، مع تصاعد الخلاف الدبلوماسي بسبب مقارنة الرئيس لويز إيناسيو لولا دا سيلفا بين الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة والهولوكوست.

ورأى ماورو فييرا، الذي تستضيف بلاده اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين هذا الأسبوع، إن "تصريحات يسرائيل كاتس غير مقبولة في طبيعتها وكاذبة في مضمونها، بالإضافة إلى أنها "مثيرة للجدل".

وردت إسرائيل بغضب بعد أن قال لولا إن الصراع في قطاع غزة "ليس حربًا، بل إبادة"، وقارنه بـ "عندما قرر هتلر قتل اليهود".

واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، إن لولا قد "تجاوز خطًا أحمر"، وأعلن كاتس أن الرئيس البرازيلي "شخص غير مرغوب فيه في دولة إسرائيل طالما أنه لا يتراجع عن تصريحاته ويعتذر".

واستدعى كاتس سفير البرازيل في إسرائيل، فريديريكو ماير، للاجتماع، في مركز "ياد فاشيم" لتخليد ذكرى الهولوكوست في القدس.