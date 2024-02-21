انت الان تتابع خبر توضيح من التربية بشأن نتائج الامتحانات التمهيدية للمراحل الثانوية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة كريم السيد، إنَّ الوزارة كثفت جهودها الخاصة بعملية فحص وتصحيح وتدقيق الدفاتر الخاصة بالامتحانات التمهيدية للطلبة الخارجيين، من اجل إعلانها بأقرب موعد من اجل شمول الناجحين منهم بالامتحانات الوزارية النهائية للعام الدراسي 2023ــ 2024، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.وأضاف أنَّ الأيام القليلة الماضية شهدت إعلان نتائج الامتحانات التمهيدية لمرحلة السادس الابتدائي، حيث أعلنت بشكل متتال عن طريق مديريات التربية ببغداد والمحافظات، وسيعقبها إعلان نتائج المرحلتين المتوسطة والإعدادية حال اكتمالها بشكل نهائي.

وتابع السيد أنَّ الوزارة عملت خلال المدة الماضية على سير الامتحانات التمهيدية بحسب الخطة الخاصة بها، حيث جرت دون خروقات.

