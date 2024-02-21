انفجارات تهز العاصمة دمشق جراء استهداف إسرائيلي

ياسر رشاد - القاهرة - نقلت وكالة "سبوتنيك" سماع دوي انفجار في محيط العاصمة السورية دمشق صباح اليوم الأربعاء.

وقال المراسل: "ترددت أصوات عدة انفجارات في منطقة "كفرسوسة" على الأطراف الجنوبية للعاصمة السورية دمشق، وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من المنطقة".

وأضاف أن "المعلومات الأولية تشير إلى أن طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ من فوق أراضي الجولان السوري المحتل، وحاولت استهداف بعض المواقع في محيط العاصمة دمشق".

وأشار المراسل إلى أن فرق الإنقاذ والإسعاف هرعت إلى موقع الانفجار في حي كفرسوسة في دمشق، مضيفا أن الجيش الإسرائيلي استهدف شقة، ضمن بناء سكني في منطقة كفرسوسة جنوبي دمشق.