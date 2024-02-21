انسحاب قوات الاحتلال من مخيم جنين بعد ليلة صعبة بالضفة

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت مصادر طبية فلسطينية في الضفة الغربية انسحاب الجيش الإسرائيلي من مدينة جنين ومخيمها ومقتل شاب برصاص القوات الإسرائيلية من قرية كفر قدوم في قلقيلية، مشيرة إلى إلحاق دمار في عدد من أحياء وشوارع مخيم جنين.

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" نقلت عن مصادر طبية إعلانها عن مقتل الشاب عارف مروان عارف علي، البالغ من العمر 26 عاما، من قرية كفر قدوم في قلقيلية، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدينة جنين ومخيمها، الليلة الماضية.

وكانت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي، اقتحمت مدينة جنين ومخيمها من شارعي الناصرة وحيفا، عقب محاصرة قوة إسرائيلية خاصة "مستعربون" لمنزلين في المخيم، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة، أصيب خلالها 3 مواطنين، وصفت جروح أحدهم بالخطيرة.

وشرعت القوات الإسرائيلية بتدمير البنية التحتية في مدينة جنين ومخيمها، خاصة في شارع حيفا عند "دوار الأحمدين"، والشارع العسكري، و"دوار يحيى عياش" و"دوار الجلبوني" و"دوار البطيخة" و"دوار الحثناوي"، كما دمرت "بسطات" مواطنين قرب "دوار الحمامة" ومنطقة "دوار زايد" في المدينة، كما أحرقت مركبة ودمرت مركبات أخرى.

وقصفت القوات الإسرائيلية بصاروخ منزلا في حي السمران بالمخيم يعود للمواطن محمد أبو جابر، واخضعت عشرات الشبان لتحقيق ميداني.

وشنت القوات الإسرائيلية حملة مداهمات واسعة للمنازل في المخيم، واعتقلت 8 مواطنين.