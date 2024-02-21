ارتفاع أسعار النفط مع استمرار التوتر في الشرق الأوسط

افادت وكالة "روسيا اليوم"، بأن "أسعار النفط ارتفعت في تعاملات اليوم، بعد تراجع ملحوظ سجلته أمس، في ظل تصاعد التوتر في منطقة الشرق الأوسط".
واشارت الى ان "بحلول الساعة 09:04 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.27% إلى 77.25 دولارا للبرميل، في حين صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.29% إلى 82.58 دولارا للبرميل".
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