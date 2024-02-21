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نهاية مؤلمة.. شاب يلقي بنفسه في عرين الأسد لالتقاط “سيلفي”

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت صحيفة “تايمز أوف إنديا” أن الحادث وقع نهار الخميس الماضي حوالي الساعة 2:30 ظهرًا. عندما تسلق براهالاد غورجار، 30 عامًا. وهو مخمور على ما يبدو، الجدار والسياج قبل أن يقفز إلى الحظيرة. على الرغم من تحذيرات موظفي حديقة حيوان سري فينكاتيسوارا في تيروباتي.

وبعد دخوله إلى العرين هاجم الأسد هذا الشاب. وعلى الرغم من أن حارس الحيوانات وأفراد الأمن الآخرين حاولوا إنقاذ الشخص. إلا أن الحيوان قام بسحبه إلى داخل القفص والتهامه.

وفي غضون 10 دقائق فقط، قتل الوحش البالغ من العمر 12 عامًا براهالاد جورجار. ثم وضعه موظفو حديقة الحيوان في منزله الليلي حتى يتمكنوا من انتشال جثة الرجل.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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