ولي عهد البحرين يهنئ القيادة السعودية بذكرى يوم التأسيس

هنأ ولي عهد مملكة ىالبحرين رئيس مجلس الوزراء، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.

وأعرب ولي عهد مملكة البحرين في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين، عن أطيب تهانيه وتمنياته له - حفظه الله - بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد ولشعب المملكة المزيد من التقدم والنماء في ظل قيادته الحكيمة.

وأشاد ولي عهد مملكة البحرين بما حققته المملكة من إنجازات تنموية وحضارية مشرفة على مختلف الأصعدة والمجالات، التي عززت من مكانتها على المستويين الإقليمي والدولي، منوهًا بما يجمع البلدين الشقيقين من علاقات تاريخية وأخوية متينة تواصل تطورها ونمائها في مختلف المجالات نحو التكامل المنشود، مؤكدًا حرص مملكة البحرين الدائم على استمرار توطيد العلاقات المتميزة في مختلف مسارات العمل والتنسيق المشترك، بما يحقق طموحات وتطلعات الشعبين ويعود بالخير والنفع على الجميع. كما بعث ولي عهد مملكة البحرين برقية تهنئة مماثلة إلى أخيه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود .