صحة غزة: 118 شهيدًا خلال 24 ساعة.. والاحتلال يستخدم التجويع للإبادة

ياسر رشاد - القاهرة - ذكرت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 11 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 118 شهيدًا، و163 جريحًا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، أضافت الوزارة - في بيان صحفي - أن هذا التحديث يرفع حصيلة العدوان منذ بدايته في السابع من شهر أكتوبر الماضي إلى 29313 شهيدًا و69333 جريحًا، موضحة أن هذا العدد لا يتضمن آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

وتابعت الوزارة أن الاحتلال يستخدم سلاح التجويع بحق المدنيين في غزة لتحقيق الإبادة الجماعية، مشيرة إلى أن المجتمع الدولي فشل فشلا ذريعا في حماية حقوق الإنسان في قطاع غزة.

وأكدت أن سوء التغذية من أخطر ما يواجهه سكان قطاع غزة خصوصا الأطفال، لافتة إلى أن الاحتلال يصر على عدم إيصال المساعدات لتبقى المنظومة الصحية منهارة.

بدوره، ذكر المكتب الإقليمي للـ(يونيسف)، في بيان صحفي، أن طفلا من بين كل 6 أطفال في شمال غزة يعانون من سوء التغذية، داعيا إلى إدخال المساعدات دون قيود أو شروط، ومشددا على أن ذلك أصبح ضرورة ملحة لسكان قطاع غزة الذين لا تصلهم مساعدات كافية على الإطلاق.