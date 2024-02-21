شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المؤتمر: كلمة مصر أمام محكمة العدل كشفت جرائم الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن كلمة مصر امام المحكمة الدولية، بشأن الممارسات الإسرائيلية فى الأراضي الفلسطينية المحتلة، جاءت جامعة لكل الممارسات الإجرامية التي يقوم بها جيش الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، وجاءت الكلمة التاريخية كاشفة لكل الممارسات الإجرامية.

وتابع النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر:" الكلمة ألقت الضوء على فكرة وصول المساعدات ورفض دولة الاحتلال وصول المساعدات للشعب الأعزل، إضافة إلى ان حرمان الشعب الفلسطينى من أرضه جريمة حرب، ومن ثم هذه المرافعة تأتى في إطار مواجهة البربرية الصهيونية، وأكدت أن الدبلوماسية المصرية لا تتوقف عند إنهاء نزيف الدم الفلسطيني والتصدي لتصفية القضية، وأن والقيادة السياسية تضع على عاتقها إظهار حقيقة جرائم الاحتلال.

وأضاف غنيم، أن مصر انتقلت من الدعم السياسي للقضية الفلسطينية للدعم القانوني من خلال المرافعة، وهي الخطوة التي تأتي في إطار إصرار مصر على استمرار تحركاتها الداعمة للقضية الفلسطينية على كافة المستويات والتي تمتلك بها الكثير من الخبرات التي تجعلها الأقدر في الدفاع عنها وكشف حقيقة ما يحاط بها، وتأكيد على أن مصر تتخذ كافة الإجراءات المناسبة للدفاع عن أمنها القومي خاصة وأن مصر تعتبر القضية الفلسطينية هى قضية القضايا بالنسبة لها وأنها المحور الرئيسي والأساسي في كل ما يتعلق بهذه القضية، منوها أن مصر تمتلك من الخبرات الكافية للتعامل مع كافة الأطراف و تحديد الأدوات و ترتيب أولويات التعامل مع كافة الأطراف المعنية.