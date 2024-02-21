اسطفان: تجميد الهبات للأونروا يضع لبنان أمام تحديات أمنية جديدة وخطيرة

ذكر عضو تكتّل "الجمهوريّة القويّة" النّائب ​الياس اسطفان، أنّ "تجميد الهبات للأونروا من قبل المجتمع الدولي يضع لبنان أمام تحديات أمنية جديدة وخطيرة". ولفت، في تصريح، إلى أنّ "الوضع يتطلب تضافر الجهود الدولية لإعادة تفعيل دعم الأونروا باسرع وقت ممكن"، موضحًا أنّ "تجميد الهبات يؤثر ليس فقط على اللاجئين بل على استقرار المنطقة بأكملها وتفاقم التوترات في لبنان". ودعا اسطفان إلى "مراجعة عاجلة لهذا القرار لحماية السلم الأهلي في لبنان ولضمان الاستقرار والأمان للجميع".

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