جنوب أفريقيا تجري انتخابات في 29 مايو وسط اضطرابات

ياسر رشاد - القاهرة - ستجري جنوب أفريقيا انتخابات وطنية مهمة في 29 مايو/أيار، حيث تظهر استطلاعات الرأي أن حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم قد يخسر أغلبيته للمرة الأولى منذ وصوله إلى السلطة مع سقوط نظام الفصل العنصري قبل 30 عاما.

أعلن الرئيس سيريل رامافوزا الموعد، حيث يواجه الاقتصاد الأكثر تطوراً في أفريقيا عددًا لا يحصى من المشاكل في ظل حزب المؤتمر الوطني الأفريقي.

وهي تشمل البطالة القياسية، وأزمة الكهرباء التي أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي المعوق للمنازل والشركات، وانعدام ثقة الناخبين على نطاق واسع في أعقاب سلسلة من مزاعم الفساد على مر السنين.

وتتوقع العديد من استطلاعات الرأي أن الحزب الذي كان يحظى بإعجاب واسع النطاق في جميع أنحاء العالم بقيادة نيلسون مانديلا، سوف يتراجع إلى أقل من 50٪ من الأصوات للمرة الأولى منذ فوزه بأول انتخابات متعددة الأعراق في جنوب أفريقيا في عام 1994 للإعلان عن ديمقراطية جديدة بعد انتهاء فترة حكم مانديلا. حكم الأقلية البيضاء.

وإذا خسر حزب المؤتمر الوطني الأفريقي أغلبيته، فسيحتاج إلى الدخول في ائتلاف للبقاء في الحكومة والإبقاء على رامافوزا - وهو أحد رعايا مانديلا السياسيين - رئيسا لولاية ثانية وأخيرة مدتها خمس سنوات. ولم يكن لجنوب أفريقيا قط ائتلاف على المستوى الوطني بسبب هيمنة حزب المؤتمر الوطني الأفريقي.

يصوت مواطنو جنوب إفريقيا لصالح حزب وليس لمرشح رئاسي في الانتخابات العامة. ويتم بعد ذلك تخصيص أماكن للأحزاب في البرلمان المؤلف من 400 مقعد وفقًا لحصتها من الأصوات، وينتخب المشرعون الرئيس.

وكان الرئيس دائمًا من حزب المؤتمر الوطني الأفريقي بسبب أغلبيته البرلمانية.

ولا يزال من المتوقع أن يفوز حزب المؤتمر الوطني الأفريقي بالحصة الأكبر من الأصوات، لكن أحد استطلاعات الرأي أظهر انخفاضه بشكل كبير إلى أقل من 40%.

ويجري حزب المعارضة الرئيسي في جنوب أفريقيا، التحالف الديمقراطي الوسطي، محادثات بشأن تشكيل ائتلاف من أحزاب المعارضة يهدف إلى إجبار حزب المؤتمر الوطني الأفريقي على الخروج من الحكومة بشكل كامل، على الرغم من أنه سيتعين على جميع هذه الأحزاب زيادة حصتها من الأصوات بشكل كبير للحصول على أكثر من 50 صوتًا بشكل جماعي. %.

أما ثالث أكبر حزب، وهو حزب المناضلون من أجل الحرية الاقتصادية اليساري المتطرف، فهو لا يشارك في ائتلاف المعارضة هذا ولكنه استقطب المزيد من الدعم بعيدًا عن حزب المؤتمر الوطني الأفريقي وكان الحزب الوحيد من بين الأحزاب الرئيسية الثلاثة الذي زاد حصته في الانتخابات العامة الأخيرة.

وقال زعيم التحالف الديمقراطي جون ستينهاوزن إن إعلان موعد الانتخابات بدأ "العد التنازلي للحظة تاريخية حيث تتاح لجنوب إفريقيا الفرصة لإنقاذ نفسها من 30 عامًا من فشل حزب المؤتمر الوطني الأفريقي والفساد والاستيلاء على الدولة".

وقالت الجبهة إن الانتخابات هي "فرصة لجميع مواطني جنوب إفريقيا لوضع حد للبؤس الذي عانينا منه كأمة في ظل الحكم غير الكفء والفاسد والمضلل للحزب الحاكم، حزب المؤتمر الوطني الإفريقي".

وسيكون التصويت سابع انتخابات ديمقراطية بالكامل في جنوب أفريقيا. قبل عام 1994، لم يكن مسموحًا للسود بالتصويت. وأعلن رامافوسا موعد الانتخابات في بيان صادر عن مكتبه.

وقال "إلى جانب الوفاء بالتزاماتنا الدستورية، فإن هذه الانتخابات المقبلة هي أيضا احتفال بمسيرتنا الديمقراطية وتحديد المستقبل الذي نرغب فيه جميعا". "أدعو جميع مواطني جنوب إفريقيا إلى ممارسة حقهم الديمقراطي في التصويت، وأدعو أولئك الذين سينظمون حملاتهم الانتخابية إلى القيام بذلك بشكل سلمي، في إطار الاحترام الكامل للقانون".

لقد فاز حزب المؤتمر الوطني الإفريقي بكل الانتخابات الوطنية منذ عام 1994 بأغلبية واضحة، لكن دعمه تضاءل تدريجيا في السنوات العشرين الماضية. وجاءت أكبر نداء للاستيقاظ في الانتخابات المحلية في عام 2021، عندما تراجعت نسبة حزب المؤتمر الوطني الأفريقي إلى أقل من 50%.

لقد سئم سكان جنوب إفريقيا من الاقتصاد المضطرب والبطالة التي تبلغ أكثر من 30٪، وهي الأعلى في العالم. ويبلغ معدل البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما نسبة مذهلة تبلغ 59%.

وأدت فترة الفساد المتفشي في عهد الرئيس السابق جاكوب زوما من 2009 إلى 2018 إلى تآكل سمعة الحزب. وتكافح جنوب أفريقيا مع ارتفاع مستويات جرائم العنف وانتشار الفقر.

وحقق رامافوزا (71 عاما) بعض النجاح في تطهير حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الملوث بالفساد بعد انتخابه رئيسا لأول مرة في عام 2019، لكن أزمة الكهرباء التي أدت إلى مستويات قياسية من انقطاع التيار الكهربائي العام الماضي أضرت بشدة بشعبيته.

وفي الانتخابات، سيصوت مواطنو جنوب إفريقيا أيضًا على تشكيلة المجالس التشريعية الإقليمية في مقاطعات البلاد التسعة.



